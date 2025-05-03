«Вильярреал» сломил сопротивление «Осасуны»

В матче 34-го тура чемпионата Испаниидома обыгралсо счетом 4:2.

На дубль Айозе Переса и голы Тьерно Барри и Николаса Пепе гости ответили точными ударами Рубена Гарсии и Аймара Ороса.

Футбол. Испания. Примера Вильярреал — Осасуна 4:2 Голы: 1:0 Айосе Перес (2'), 2:0 Тьерно Барри (33'), 3:0 Айосе Перес (39'), 3:1 Рубен Гарсия (66'), 4:1 Николя Пепе (71'), 4:2 Аймар Орос (пенальти) (81') Вильярреал: Луис Жуниор, Кико Фемения (Пау Наварро, 46'), Хуан Фойт (Вилли Камбвала, 76'), Логан Кошта, Серхи Кардона, Даниэль Парехо (Денис Суарес, 82'), Сантьяго Комесанья, Пап Гуй (Тажон Бушанан, 70'), Николя Пепе, Тьерно Барри (Алекс Баэна, 71'), Айосе Перес Осасуна: Серхио Эррера, Абель Бретонес, Гарсия Унай Лугеа (Икер Муньос, 61'), Хорхе Эррандо, Флавиен Бойомо, Хесус Аресо (Энрике Барха, 89'), Рубен Гарсия (Рубен Пенья, 76'), Аймар Орос, Лукас Торро, Мойсес Гомес (Брайан Сарагоса, 46'), Анте Будимир (Рауль Гарсия, 76') Предупреждения: Пау Наварро (62'), Николя Пепе (83'), Тажон Бушанан (88'), Аймар Орос (88'), Алекс Баэна (90'), Vicente Moreno (90 + 4')

Календарь и таблица испанской Примеры

У «Вильярреала» теперь 58 очков и пятое место в турнирной таблице. У «Осасуны» осталось 44 балла и десятое место.