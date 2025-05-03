«Штутгарт» обыграл «Санкт-Паули» в гостях

одержал минимальную победу в гостевом матче 32-го тура Бундеслиги над— 1:0.

Единственный гол в матче забил нападающий швабов Ник Вольтмейд на 88-й минуте встречи.

«Санкт-Паули» доигрывал встречу вдевятером — защитник Сибе Ван Дер Хейден и вратарь Никола Василь были удалены у хозяев на 59-й и 90+7-й минутах.

Футбол. Германия. Бундеслига Санкт-Паули — Штутгарт 0:1 Гол: 0:1 Ник Вольтемаде (88') Санкт-Паули: Никола Васильев, Дэвид Немет, Хауке Валь, Сибе ван дер Хейден, Манолис Салиакас, Филипп Треу, Карло Бухальфа (Роберт Вагнер, 78'), Эрик Смит, Морган Гилавоги, Данель Синани (Бен Фоль, 90'), Ноа Вайсхаупт (Оладапо Афолаян, 63') Штутгарт: Александр Нюбель, Максимилиан Миттельштадт (Рамон Хендрикс, 90'), Юлиан Хабот (Лука Жакес, 65'), Паскаль Штенцель (Йоша Вагноман, 65'), Крис Фюрих (Якоб Бруун Ларсен, 73'), Джейми Левелинг (Эрмедин Демирович, 73'), Ангело Штиллер, Атакан Каразор, Финн Ельч, Дениз Ундав, Ник Вольтемаде Предупреждения: Юлиан Хабот (17'), Сибе ван дер Хейден (38'), Карло Бухальфа (51'), Ангело Штиллер (53'), Сибе ван дер Хейден (57'), Дениз Ундав (67'), Данель Синани (84'), Никола Васильев (90 + 6'), Никола Васильев (90 + 7')

«Штутгарт» поднимается на 10-е место в Бундеслиге с 44 очками. «Санкт-Паули» (31) — четырнадцатый.

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