«Лейпциг» — «Бавария». Онлайн, прямая трансляция

Мюнхенская «Бавария» сыграет в гостях с «Лейпцигом» в рамках 32-го тура чемпионата Германии. Следить за ходом матча можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени, присоединяйтесь!

До матча

16:28 Главный арбитр матча — Феликс Цвайер.

16:24 Харри Кейн не примет участия в сегодняшнем матче. Нападающий «Баварии» получил желтую карточку в поединке 31-го тура против «Майнца» — для англичанина это предупреждение стало пятым в текущем сезоне Бундеслиги. Таким образом, Кейн автоматически пропускает следующий матч из-за перебора карточек.

16:20 «Бавария» сегодня может даже проиграть — и все равно сохранить шансы на титул. Если «Байер» в воскресенье потеряет в матче с «Фрайбургом», чемпионство может досрочно перейти в руки мюнхенцев. В случае ничейного результата сегодняшней игры и победы леверкузенцев завтра, разрыв между командами сократится до шести очков за два тура до конца. Однако у «Баварии» заметное преимущество по разнице забитых и пропущенных мячей.

Стартовые составы

«Лейпциг»: Вандервордт, Раум, Люкеба, Клостерманн, Неделькович, Зайвальд, Симонс, Кампль, Айдара, Опенда, Шешко

«Бавария»: Урбиг, Лаймер, Дайер, Боэ, Станишич, Киммих, Павлович, Мюллер, Олисе, Сане, Гнабри

«Лейпциг»

«Лейпциг» продолжает ожесточённую борьбу за место в Лиге чемпионов. На данный момент команда занимает пятую строчку в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 49 очков после 31 тура. В активе «красных быков» 13 побед, 10 ничьих и 8 поражений. Разница мячей — 48:42.

В прошлом туре «Лейпциг» потерпел крупное поражение, уступив на выезде «Айнтрахту» со счётом 0:4. Причём три из четырёх голов подопечные Жольта Лёва пропустили уже в меньшинстве, после удаления Битшиабу в начале второго тайма. Это фиаско прервало их мини-серию без поражений: до этого «Лейпциг» обыграл «Хоффенхайм» (3:1), «Вольфсбург» (3:2) и сыграл вничью с «Хольштайном» (1:1).

«Бавария»

«Баварии» осталось сделать всего один шаг до чемпионства. Победа над «Лейпцигом» в предстоящем туре обеспечит мюнхенцам досрочное первое место, независимо от результатов «Байера». На данный момент подопечные Венсана Компани набрали 75 очков, опережая леверкузенцев на 8 баллов за три тура до финиша. В активе «Баварии» 23 победы, 6 ничьих и лишь 2 поражения при впечатляющей разнице мячей 90:29.

Мюнхенцы находятся в отличной форме и не проигрывают в Бундеслиге уже шесть матчей подряд. Более того, в двух последних турах команда уверенно разгромила соперников, не позволив тем отличиться: 4:0 на выезде против «Хайденхайма» и домашние 3:0 с «Майнцем».

Личные встречи

В матче первого круга «Бавария» разгромила соперника дома со счетом 5:1.

В последних 10-ти встречах мюнхенская команда выиграла 6 раз, «Лейпциг» оказался сильнее в 2-х случаях и еще дважды была зафиксирована ничья.