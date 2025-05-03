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    Рафинья«Вальядолид» — «Барселона». Онлайн, прямая трансляция
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    Энрике — о поражении «ПСЖ»: Я очень доволен выступлением моей команды

    Футбол Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1 Лига 1 Футбол Франции ПСЖ Страсбург
    Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался о поражении в матче со «Страсбуром» (1:2).

    Луис Энрике
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    Луис Энрике

    «Я очень доволен выступлением моей команды, тем, как она играла. Нам противостоял очень сильный соперник, который хочет выйти в Лигу чемпионов.

    Это была игра очень высокого уровня. Все, к чему я стремился, осуществилось, за исключением результата. Глупо требовать чего-то еще. Я также хочу сказать, что мы были близки к ничьей, у нас были моменты», –цитирует Энрике RMC Sport.

    Календарь и таблица Лиги 1

    У «ПСЖ», который досрочно оформил чемпионский титул, осталось 78 очков. У «Страсбурга» 57 баллов и четвертое место.

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