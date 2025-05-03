Энрике — о поражении «ПСЖ»: Я очень доволен выступлением моей команды

Главный тренервысказался о поражении в матче со(1:2).

«Я очень доволен выступлением моей команды, тем, как она играла. Нам противостоял очень сильный соперник, который хочет выйти в Лигу чемпионов.

Это была игра очень высокого уровня. Все, к чему я стремился, осуществилось, за исключением результата. Глупо требовать чего-то еще. Я также хочу сказать, что мы были близки к ничьей, у нас были моменты», –цитирует Энрике RMC Sport.

Календарь и таблица Лиги 1

У «ПСЖ», который досрочно оформил чемпионский титул, осталось 78 очков. У «Страсбурга» 57 баллов и четвертое место.