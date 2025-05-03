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    Рафинья«Вальядолид» — «Барселона». Онлайн, прямая трансляция
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    Артета: Мы защищались очень плохо — это совсем не тот уровень, к которому мы привыкли

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    Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о матче против «Борнмута» (1:2).

    Микель Артета
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    Микель Артета

    «Мы хорошо начали матч, и многое из того, что мы планировали, получилось. Мы должны были убить игру раньше, но не сделали этого.

    А если к этому добавить то, как мы оборонялись при двух стандартах, то это большая, большая проблема. Мы должны были закончить игру.

    Мы защищались очень плохо — это совсем не тот уровень, к которому мы привыкли. Сегодня мы хотели набрать ход и создать положительный настой — этого не произошло. Вместо этого мы получили разочарование, ярость и злость — мы используем это в среду», — цитирует Артету BBC.

    Календарь и таблица АПЛ

    У «Арсенала» осталось 67 очков и второе место в турнирной таблице. В активе «Борнмута» теперь 53 балла и восьмая строчка.

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