Артета: Мы защищались очень плохо — это совсем не тот уровень, к которому мы привыкли

Главный тренервысказался о матче против(1:2).

«Мы хорошо начали матч, и многое из того, что мы планировали, получилось. Мы должны были убить игру раньше, но не сделали этого.

А если к этому добавить то, как мы оборонялись при двух стандартах, то это большая, большая проблема. Мы должны были закончить игру.

Мы защищались очень плохо — это совсем не тот уровень, к которому мы привыкли. Сегодня мы хотели набрать ход и создать положительный настой — этого не произошло. Вместо этого мы получили разочарование, ярость и злость — мы используем это в среду», — цитирует Артету BBC.

Календарь и таблица АПЛ

У «Арсенала» осталось 67 очков и второе место в турнирной таблице. В активе «Борнмута» теперь 53 балла и восьмая строчка.