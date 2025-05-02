Бабаев: Дождемся конца сезона, а потом обсудим с Николичем планы на будущее

Генеральный директор ЦСКАотметил, что московский клуб может обсудить с наставникомвозможное продление контракта после завершения сезона‑2024/25.

«С точки зрения результата итоги нужно подводить в конце сезона. С точки зрения прогресса команды, молодых игроков, выстроенной системы работы, взаимодействия с молодежной командой, инфраструктурой — видим прогресс и довольны, как организована работа. Довольны и микроклиматом в команде. Мы знаем Марко достаточно давно, он знает наш подход. Всему свое время. У нас максимальная поддержка главного тренера.

Думаю, что и Марко будет спокойнее, и будет правильнее для клуба дождаться окончания сезона, а затем обсудить планы на будущее. Понятно, что еще один сезон законтрактован. Но мы стараемся смотреть не в завтрашний день, а в послезавтрашний», — сказал Бабаев «Матч ТВ».

Николич возглавил ЦСКА летом 2024 года, контракт сербского специалиста рассчитан до июня 2026‑го.

ЦСКА в воскресенье сыграет на выезде с грозненским «Ахматом» в матче 27‑го тура РПЛ.