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    Бабаев: Дождемся конца сезона, а потом обсудим с Николичем планы на будущее

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    Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев отметил, что московский клуб может обсудить с наставником Марко Николичем возможное продление контракта после завершения сезона‑2024/25.

    Марко Николич
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    Марко Николич

    «С точки зрения результата итоги нужно подводить в конце сезона. С точки зрения прогресса команды, молодых игроков, выстроенной системы работы, взаимодействия с молодежной командой, инфраструктурой — видим прогресс и довольны, как организована работа. Довольны и микроклиматом в команде. Мы знаем Марко достаточно давно, он знает наш подход. Всему свое время. У нас максимальная поддержка главного тренера.

    Думаю, что и Марко будет спокойнее, и будет правильнее для клуба дождаться окончания сезона, а затем обсудить планы на будущее. Понятно, что еще один сезон законтрактован. Но мы стараемся смотреть не в завтрашний день, а в послезавтрашний», — сказал Бабаев «Матч ТВ».

    Николич возглавил ЦСКА летом 2024 года, контракт сербского специалиста рассчитан до июня 2026‑го.

    ЦСКА в воскресенье сыграет на выезде с грозненским «Ахматом» в матче 27‑го тура РПЛ.

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