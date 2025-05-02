Агаларов: Разбирали подачи на Дзюбу, но не сдержали его

Форвардпрокомментировал поражение от(0:1).

«Провалили первый тайм. Всю неделю разбирали подачи с флангов на Дзюбу: нужно было, во-первых, не давать подавать на него и, во-вторых, сдержать Артёма. Но в итоге ни то, ни другое не получилось, поэтому и проиграли.

Поговорили в раздевалке. Где-то подправили недочёты, и получилось, что на некоторое время удалось переломить ход встречи в свою сторону. Жаль, что не удалось забить. Точнее, забить удалось, но гол не засчитали», — цитирует Агаларова «Матч ТВ».

Календарь и таблица РПЛ

Благодаря победе «Акрон» набрал 32 очка и упрочил своё 10-е место, увеличив отрыв от конкурентов ниже по таблице.

«Динамо» Махачкала осталась на 11-й позиции с прежними 27 очками.