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    Кевин Де Брюйне«Манчестер Сити» — «Вулверхэмптон». Онлайн, прямая трансляция
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    Агаларов: Разбирали подачи на Дзюбу, но не сдержали его

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    Форвард «Динамо» Махачкала Гамид Агаларов прокомментировал поражение от «Акрона» (0:1).

    Гамид Агаларов
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    Гамид Агаларов

    «Провалили первый тайм. Всю неделю разбирали подачи с флангов на Дзюбу: нужно было, во-первых, не давать подавать на него и, во-вторых, сдержать Артёма. Но в итоге ни то, ни другое не получилось, поэтому и проиграли.

    Поговорили в раздевалке. Где-то подправили недочёты, и получилось, что на некоторое время удалось переломить ход встречи в свою сторону. Жаль, что не удалось забить. Точнее, забить удалось, но гол не засчитали», — цитирует Агаларова «Матч ТВ».

    Календарь и таблица РПЛ

    Благодаря победе «Акрон» набрал 32 очка и упрочил своё 10-е место, увеличив отрыв от конкурентов ниже по таблице.

    «Динамо» Махачкала осталась на 11-й позиции с прежними 27 очками.

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