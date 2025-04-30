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    Локомотив — Ростов«Локомотив» — «Ростов». Онлайн, прямая трансляция
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    Сенников: Я бы не делал поспешных выводов. Галактионов стабильно работает

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    Российский экс-футболист Дмитрий Сенников дал свою оценку будущему Михаила Галактионова в «Локомотиве».

    Дмитрий Сенников
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    Дмитрий Сенников

    «Перед Галактионовым ставили задачи. Наверное, есть опция прекращения сотрудничества, если задачи не выполнят. Все команды в верхней части таблицы достаточно равные. Я не вижу ничего страшного, если займут шестое место.

    Политика клуба — развивать своих воспитанников. Они работают продуктивно. Вот если бы "Локомотив" был ниже "Рубина" или "Крыльев Советов", тогда можно было бы задуматься о будущем тренера. Я бы не делал поспешных выводов. Галактионов стабильно работает», — цитирует Сенникова «Чемпионат».

    Календарь и таблица РПЛ

    В настоящий момент «Локомотив» находится на шестой строчке в турнирной таблице РПЛ.

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