Сенников: Я бы не делал поспешных выводов. Галактионов стабильно работает

Российский экс-футболистдал свою оценку будущему

«Перед Галактионовым ставили задачи. Наверное, есть опция прекращения сотрудничества, если задачи не выполнят. Все команды в верхней части таблицы достаточно равные. Я не вижу ничего страшного, если займут шестое место.

Политика клуба — развивать своих воспитанников. Они работают продуктивно. Вот если бы "Локомотив" был ниже "Рубина" или "Крыльев Советов", тогда можно было бы задуматься о будущем тренера. Я бы не делал поспешных выводов. Галактионов стабильно работает», — цитирует Сенникова «Чемпионат».

Календарь и таблица РПЛ

В настоящий момент «Локомотив» находится на шестой строчке в турнирной таблице РПЛ.