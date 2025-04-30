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    Мойзес недоволен работой арбитров в матче с «Зенитом»

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    Защитник ЦСКА Мойзес подверг критике работу арбитров в первом матче финала Пути РПЛ против «Зенита» (0:2).

    Мойзес
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    Мойзес

    «Всегда очень сложно говорить о судействе, не люблю об этом говорить. Но иногда на поле начинаешь ощущать, что игроков раздражает — свисток и назначают штрафной, свисток — штрафной. Останавливается игра. Все болельщики пришли смотреть на игру. Она не должна останавливаться, должна литься. Если игроки останавливаются, то вам это не очень нравится. Со стороны у меня было ощущение, что было много пауз со стороны арбитра. Он тормозил игру», — приводит слова Мойзеса «Чемпионат».

    Ответный матч между командами пройдет 14 мая в Москве.

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