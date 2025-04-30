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    Источник: Жорже Жезуш может возглавить сборную Бразилии

    Футбол Саудовская Про-Лига Аль-Хиляль Сборная Бразилии ЧМ-2026
    Главный тренер саудовского «Аль-Хиляля» Жорже Жезуш стал основным кандидатом на пост главного тренера сборной Бразилии после срыва переговоров с Карло Анчелотти. Об этом сообщает журналист Николо Скира в соцсети.

    Жорже Жезуш
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    Жорже Жезуш

    Ранее стало известно, что Анчелотти отказался от предложения возглавить «селесао», несмотря на то, что переговоры между сторонами были на продвинутой стадии и были близки к завершению.

    Жезуш имеет опыт работы в Бразилии — в период с 2019 по 2020 год португалец работал во «Фламенго», вместе с которым выиграл 4 трофея, среди которых чемпионат Бразилии и Кубок Либертадорес в 2019-м году.

    Сборная Бразилии на данный момент без тренера с момента увольнения Доривала Жуниора после мартовских игр квалификации на ЧМ-2026.

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