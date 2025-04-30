Источник: Жорже Жезуш может возглавить сборную Бразилии

Главный тренер саудовскогостал основным кандидатом на пост главного тренера сборной Бразилии после срыва переговоров с. Об этом сообщает журналист Николо Скира в соцсети.

Ранее стало известно, что Анчелотти отказался от предложения возглавить «селесао», несмотря на то, что переговоры между сторонами были на продвинутой стадии и были близки к завершению.

Жезуш имеет опыт работы в Бразилии — в период с 2019 по 2020 год португалец работал во «Фламенго», вместе с которым выиграл 4 трофея, среди которых чемпионат Бразилии и Кубок Либертадорес в 2019-м году.

Сборная Бразилии на данный момент без тренера с момента увольнения Доривала Жуниора после мартовских игр квалификации на ЧМ-2026.