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    Нагорных: Увольнение Галактионова? Это фейк

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    Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных отреагировал на слухи о возможном увольнении Михаила Галактионова.

    Михаил Галактионов
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    Михаил Галактионов

    Появилась информация, что вместо Галактионова могут назначить Владимира Федотова, Дмитрия Хохлова или Станислава Черчесова.

    «Уже становится традицией появление различного рода слухов об увольнениях накануне важных матчей команды. Пытаются психологически воздействовать на команду. Вчера обсуждали Дмитрия Ульянова, сегодня — Михаила Галактионова.

    Кто-то использует не вполне достойные приемы, чтобы раскачать команду в ответственный момент. Абсолютно неуместная информация. Могу лишь в очередной раз только заявить, что это фейк. Команда готовится к предстоящей встрече», — приводит слова Нагорных «Спорт-Экспресс».

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