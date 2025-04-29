Педро спас «Лацио» от краха в матче с «Пармой», но еврокубки ускользают от римлян

Рим готовился к очередному шагу «Лацио» к зоне еврокубков, но уже на третьей минуте стадион замер: Эмануэле Валери легко убежал по флангу и выложил мяч на Якоба Ондрейку, который без сопротивления вколотил его в дальний угол.
«Парма» продолжала душить: Симон Сом угрожал воротам, а защита «Лацио», и без того ослабленная травмами Тавареша, Лаццари и Патрика, трещала по швам.
«Лацио» постепенно перехватил инициативу. Николо Ровелла пробил рядом со штангой, Валентин Кастельянос проверил на прочность Дзиона Судзуки, а затем и вовсе забил — но празднование оборвал флажок бокового: офсайд.
Ондрейка делает дубль
Казалось, что перерыв даст хозяевам передышку, но на старте второго тайма их снова ждал холодный душ. Ондрейка, лучший на поле, подобрал отскок на левом фланге и закрутил мяч точно в дальнюю девятку.
Счёт стал 2:0 — и «Олимпико» погрузился в тишину. Через несколько минут могло быть и 0:3: Матео Пеллегрино выскочил один на один, но Христос Мандас спас в отчаянном прыжке.
«Лацио» в отчаянии: шанс за шансом
«Лацио» бросился отыгрываться, но долгое время всё заканчивалось лишь полумоментами. Лука Пеллегрини едва не застал врасплох Судзуки, Густав Исаксен пробил с острого угла, а с другой стороны, Деннис Ман вынудил Мандаса снова проявить чудеса реакции.
В центре поля бессильно крутился Маттео Гендузи, а в атаке не хватало последнего паса — пока на сцену не вышел Педро.
Пять минут, которые спасли всё
На 79-й минуте три замены «Лацио» дали результат: Маттиас Весино навесил, Тиджани Нослин пробил акробатическим ударом — Судзуки спас, но первым на добивании оказался Педро.
Пять минут спустя — новый всплеск эмоций: Лука Пеллегрини навесил, и Педро красивым и невероятно точным ударом головой отправил мяч точно в девятку. 2:2. «Олимпико» взорвался.
В оставшееся время «Лацио» пошёл на абордаж. Гендузи едва не вырвал победу дальним ударом, но Судзуки перевёл мяч на угловой. В ответной атаке Ман мог принести победу «Парме», но промахнулся, убежав на рандеву с Мандасом. А на последних минутах судья проигнорировал апелляции Алессио Романьоли на пенальти, а финальный свисток зафиксировал итог — 2:2.
Шансы на еврокубки под угрозой
«Лацио» упустил важнейшие два очка. Победа позволила бы им обойти «Болонью» и закрепиться в пятёрке, но теперь «римляне» делят шестое место с «Ромой», уступая по личным встречам.
Педро спас команду от поражения, но без надёжной обороны и стабильности мечты о Лиге Чемпионов остаются под большим вопросом.