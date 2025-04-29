Педро спас «Лацио» от краха в матче с «Пармой», но еврокубки ускользают от римлян

«Лацио» вырвал ничью с «Пармой» усилиями Педро, но потерял важные очки в борьбе за еврокубки. Камбэк с 0:2 спас от катастрофы, но положение в турнирной таблице остаётся тревожным.

Футбол. Италия. Серия А Лацио — Парма 2:2 Голы: 0:1 Якоб Ондрейка (3'), 0:2 Якоб Ондрейка (46'), 1:2 Педро Родригес (79'), 2:2 Педро Родригес (84') Лацио: Христос Мандас, Марио Хила, Алессио Романьоли, Лука Пеллегрини, Адам Марушич, Николо Ровелла (Матиас Весино, 71'), Маттео Гюэндузи, Густав Исаксен (Лум Чауна, 71'), Маттиа Цаканьи (Тейянни Нослин, 71'), Валентин Кастеллано, Булайе Диа (Педро Родригес, 57') Парма: Дзион Судзуки, Эмануэле Валери (Матиас Лёвик Фьёртофт, 88'), Лаутаро Валенти, Энрико Дель Прато, Джованни Леони, Симон Зом, Мандела Кейта, Якоб Ондрейка (Деннис Ман, 71'), Антуан Хено (Ботонд Балог, 71'), Анж-Йоан Бонни (Эрнани, 60'), Mateo Pellegrino (Милан Дюрич, 60') Предупреждения: Валентин Кастеллано (50'), Джованни Леони (54'), Эрнани (75'), Милан Дюрич (80')

Рим готовился к очередному шагу «Лацио» к зоне еврокубков, но уже на третьей минуте стадион замер: Эмануэле Валери легко убежал по флангу и выложил мяч на Якоба Ондрейку, который без сопротивления вколотил его в дальний угол.

Якоб Ондрейка globallookpress.com

«Парма» продолжала душить: Симон Сом угрожал воротам, а защита «Лацио», и без того ослабленная травмами Тавареша, Лаццари и Патрика, трещала по швам.

«Лацио» постепенно перехватил инициативу. Николо Ровелла пробил рядом со штангой, Валентин Кастельянос проверил на прочность Дзиона Судзуки, а затем и вовсе забил — но празднование оборвал флажок бокового: офсайд.

Ондрейка делает дубль

Казалось, что перерыв даст хозяевам передышку, но на старте второго тайма их снова ждал холодный душ. Ондрейка, лучший на поле, подобрал отскок на левом фланге и закрутил мяч точно в дальнюю девятку.

Лацио — Парма globallookpress.com

Счёт стал 2:0 — и «Олимпико» погрузился в тишину. Через несколько минут могло быть и 0:3: Матео Пеллегрино выскочил один на один, но Христос Мандас спас в отчаянном прыжке.

«Лацио» в отчаянии: шанс за шансом

«Лацио» бросился отыгрываться, но долгое время всё заканчивалось лишь полумоментами. Лука Пеллегрини едва не застал врасплох Судзуки, Густав Исаксен пробил с острого угла, а с другой стороны, Деннис Ман вынудил Мандаса снова проявить чудеса реакции.

В центре поля бессильно крутился Маттео Гендузи, а в атаке не хватало последнего паса — пока на сцену не вышел Педро.

Пять минут, которые спасли всё

На 79-й минуте три замены «Лацио» дали результат: Маттиас Весино навесил, Тиджани Нослин пробил акробатическим ударом — Судзуки спас, но первым на добивании оказался Педро.

Лацио — Парма globallookpress.com

Пять минут спустя — новый всплеск эмоций: Лука Пеллегрини навесил, и Педро красивым и невероятно точным ударом головой отправил мяч точно в девятку. 2:2. «Олимпико» взорвался.

Лацио — Парма globallookpress.com

В оставшееся время «Лацио» пошёл на абордаж. Гендузи едва не вырвал победу дальним ударом, но Судзуки перевёл мяч на угловой. В ответной атаке Ман мог принести победу «Парме», но промахнулся, убежав на рандеву с Мандасом. А на последних минутах судья проигнорировал апелляции Алессио Романьоли на пенальти, а финальный свисток зафиксировал итог — 2:2.

Шансы на еврокубки под угрозой

«Лацио» упустил важнейшие два очка. Победа позволила бы им обойти «Болонью» и закрепиться в пятёрке, но теперь «римляне» делят шестое место с «Ромой», уступая по личным встречам.

Календарь и таблица Серии А

Педро спас команду от поражения, но без надёжной обороны и стабильности мечты о Лиге Чемпионов остаются под большим вопросом.