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    Брат Захаряна: Остаются считаные дни до завершения лечения Арсена

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    Брат полузащитника «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна Давид Захарян высказался о восстановлении хавбека.

    Арсен Захарян
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    Арсен Захарян

    21-летний футболист находится в лазарете с 23 февраля. У Захаряна рецидив травмы четырехглавой мышцы бедра.

    «Арсен прекрасно себя чувствует, остаются считаные дни до завершения лечения. И он продолжит нас радовать феноменальной игрой», — написал Давид Захарян на своей странице в телеграме.

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    В этом сезоне Захарян сыграл всего 4 матча за команду из-за постоянных травмы, забил в них один мяч и сделал одну голевую передачу. За «Реал Сосьедад» полузащитник играет с лета 2023 года.

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