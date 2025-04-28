Брат Захаряна: Остаются считаные дни до завершения лечения Арсена

Брат полузащитникавысказался о восстановлении хавбека.

21-летний футболист находится в лазарете с 23 февраля. У Захаряна рецидив травмы четырехглавой мышцы бедра.

«Арсен прекрасно себя чувствует, остаются считаные дни до завершения лечения. И он продолжит нас радовать феноменальной игрой», — написал Давид Захарян на своей странице в телеграме.

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В этом сезоне Захарян сыграл всего 4 матча за команду из-за постоянных травмы, забил в них один мяч и сделал одну голевую передачу. За «Реал Сосьедад» полузащитник играет с лета 2023 года.