Парфенов: Зобнин допустил детскую ошибку в дерби с ЦСКА

Экс-игрок московского «Спартака»подвел итоги дерби между красно-белыми и ЦСКА. Встреча 26-го тура РПЛ закончилась со счетом 2:1 в пользу армейцев.

«Московскому "Спартаку" в матче с ЦСКА нужно было смелее играть в атаке. Было видно, что армейцы в первом тайме отдали мяч, но "Спартак" очень боялся рисковать. Даже моментов почти не было у обеих команд. По сути, ЦСКА ничего особого не сделал — просто сыграл дисциплинированно. В конце матча были самые яркие пять минут дерби, когда у команд появился риск. Когда тебя поджимают, ты начинаешь рисковать, пробовать и обострять, отсюда такое большое количество моментов в концовке игры.

Зобнина заставили ошибиться — ЦСКА при потере вступил в отбор и вернул мяч себе. Это была детская ошибка. Роман понимает, что ему нужно было делать в том эпизоде, но он сыграл так, как не следовало», — сказал Парфенов «Чемпионату».