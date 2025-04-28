Карпин: Нет понимания, за какую страну Дуглас решил выступать

Дуглас Сантос Фото: globallookpress.com
«Общаюсь ли с Дугласом Сантосом? Еще не связывался ни с ним, ни с его представителями. У меня пока нет понимания, за какую страну Дуглас решил выступать.
Нужен ли он сборной? Посмотрим. Это зависит от многого. Ему сколько лет? 31 год. Нас когда допустят? Тогда и посмотрим», — приводит слова Карпина Sport24.
31-летний бразилец с российским паспортом был включен в расширенный список сборной России на мартовские товарищеские встречи, но в окончательный состав не попал.
Примечательно, что Сантос был и в расширенном списке сборной Бразилии на мартовские игры «селесао».
В нынешнем сезоне РПЛ у капитана «сине-бело-голубых» 4 голевые передачи в 32 матчах «Зенита» во всех турнирах.