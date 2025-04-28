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    Карпин: Нет понимания, за какую страну Дуглас решил выступать

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    Главный тренер сборной России Валерий Карпин не знает, за кого будет играть бразильский защитник «Зенита» Дуглас Сантос на международном уровне.

    Дуглас Сантос
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    Дуглас Сантос

    «Общаюсь ли с Дугласом Сантосом? Еще не связывался ни с ним, ни с его представителями. У меня пока нет понимания, за какую страну Дуглас решил выступать.

    Нужен ли он сборной? Посмотрим. Это зависит от многого. Ему сколько лет? 31 год. Нас когда допустят? Тогда и посмотрим», — приводит слова Карпина Sport24.

    31-летний бразилец с российским паспортом был включен в расширенный список сборной России на мартовские товарищеские встречи, но в окончательный состав не попал.

    Примечательно, что Сантос был и в расширенном списке сборной Бразилии на мартовские игры «селесао».

    В нынешнем сезоне РПЛ у капитана «сине-бело-голубых» 4 голевые передачи в 32 матчах «Зенита» во всех турнирах.

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