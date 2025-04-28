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    «Факел» прокомментировал состояние защитника Дзиова

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    Пресс-служба «Факела» прокомментировала состояние защитника Максима Дзиова после перелома голени со смещением в матче 26-го тура РПЛ против «Рубина» (1:2).

    Максим Дзиов
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    Максим Дзиов

    «Наш защитник Макс Дзиов находится в одной из больниц Казани. Врачи подождут несколько дней, чтобы спал отёк, и сделают операцию. После его перевезут в Москву для прохождения реабилитации. Макс, мы с тобой!» — говорится в сообщении «Факела» в телеграм-канале.

    Травма произошла в первом тайме после жёсткого столкновения с защитником «Рубина» Ильей Рожковым. Дзиова увезли с поля на электрокаре. Команда проиграла казанцам со счетом 1:2.

    Прогнозы и ставки на РПЛ

    Клуб занимает последнее место в РПЛ с 15 очками после 26 туров. Следующий матч «Факел» проведет против московского «Спартака».

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