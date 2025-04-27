2-й таймНаполи — ТориноОнлайн
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    «Наполи»«Наполи» — «Торино». Онлайн
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    Шалимов: Футбол — это очень серьезная вещь, не просто отдал, открылся, побежал, пробил, подпрыгнул

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    Главный тренер «Факела» Игорь Шалимов высказался о матче против «Рубина» (1:2).

    Игорь Шалимов
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    Игорь Шалимов

    «Удаление Моцпана? Просто подстава, ведем со счетом 1:0, дополнительное время первого тайма, что ты делаешь? Нужно понять, что футбол — это очень серьезная вещь, не просто отдал, открылся, побежал, пробил, подпрыгнул. Это серьезная вещь, тем более, когда ты бьешься за выживание, здесь нужно включать голову, такие вещи нельзя делать.

    Может ли гол раскрепостить команду? Ну какой раскрепостить после поражения? Сейчас нужно все это переварить», — цитирует Шалимова «Матч ТВ».

    Календарь и таблица РПЛ

    После этого матча «Рубин» занимает 7-е место в таблице РПЛ с 39-ю очками в активе. «Факел» — на последней 16-й позиции (15).

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