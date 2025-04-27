Шалимов: Футбол — это очень серьезная вещь, не просто отдал, открылся, побежал, пробил, подпрыгнул

Главный тренервысказался о матче против(1:2).

«Удаление Моцпана? Просто подстава, ведем со счетом 1:0, дополнительное время первого тайма, что ты делаешь? Нужно понять, что футбол — это очень серьезная вещь, не просто отдал, открылся, побежал, пробил, подпрыгнул. Это серьезная вещь, тем более, когда ты бьешься за выживание, здесь нужно включать голову, такие вещи нельзя делать.

Может ли гол раскрепостить команду? Ну какой раскрепостить после поражения? Сейчас нужно все это переварить», — цитирует Шалимова «Матч ТВ».

Календарь и таблица РПЛ

После этого матча «Рубин» занимает 7-е место в таблице РПЛ с 39-ю очками в активе. «Факел» — на последней 16-й позиции (15).