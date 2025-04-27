Гол Соуле обеспечил «Роме» победу над «Интером»

в гостях обыграла(1:0) в матче 34-го тура итальянской Серии А.

Единственный гол в этом матче гости забили на 22-й минуте благодаря точному удару Матиаса Соуле.

Футбол. Италия. Серия А Интер — Рома 0:1 Гол: 0:1 Матиас Соуле (22') Интер: Ян Зоммер, Бенжамен Павар (Янн Биссекк, 15'), Франческо Ачерби, Карлос Аугусто, Маттео Дармиан (Дензел Дюмфрис, 63'), Федерико Димарко (Никола Залевский, 63'), Давиде Фраттези (Хоакин Корреа, 80'), Хакан Чалханоглу, Николо Барелла (Пётр Зелиньски, 80'), Марко Арнаутович, Лаутаро Мартинес Рома: Миле Свилар, Анхелиньо, Эван Н'Дика, Джанлука Манчини, Зеки Челик, Ману Коне (Люка Гурна-Дуат, 68'), Бриан Кристанте, Лоренцо Пеллегрини (Никколо Писилли, 68'), Матиас Соуле (Стефан Эль-Шаарави, 86'), Артем Довбик (Девин Ренс, 86'), Эльдор Шомуродов (Томмазо Бальданци, 58') Предупреждения: Джанлука Манчини (3'), Лаутаро Мартинес (45'), Ману Коне (63')

После этого матча «Рома» занимает 5-е место в таблице Серии А с 60-ю очками в активе. «Интер» — на 2-й позиции (71 балл).