Адиев: Каждое набранное очко на вес золота

Магомед Адиев Фото: globallookpress.com
«В данной ситуации, когда идет ожесточенная борьба за выживание, ничья не особо для нас позитивна. Но с другой стороны, каждое набранное очко на вес золота. Придется принять ничью и готовиться к следующему матчу.
Соперник забил красивый второй гол. Но нам он особого удовлетворения не принес (улыбается).
Нужно готовиться к следующему матчу. На всех фронтах все обострилось, все хотят набирать очки», — цитирует Адиева «Матч ТВ».
После этого матч «Акрон» занимает 10-е место в таблице РПЛ с 29-ю очками в активе. «Химки» — на 12-й строчке (24).