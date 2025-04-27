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    Мохамед Салах«Ливерпуль» — «Тоттенхэм». Онлайн, прямая трансляция
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    Адиев: Каждое набранное очко на вес золота

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    Исполняющий обязанности главного тренера «Химок» Магомед Адиев высказался о матче против «Акрона» (2:2).

    Магомед Адиев
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    Магомед Адиев

    «В данной ситуации, когда идет ожесточенная борьба за выживание, ничья не особо для нас позитивна. Но с другой стороны, каждое набранное очко на вес золота. Придется принять ничью и готовиться к следующему матчу.

    Соперник забил красивый второй гол. Но нам он особого удовлетворения не принес (улыбается).

    Нужно готовиться к следующему матчу. На всех фронтах все обострилось, все хотят набирать очки», — цитирует Адиева «Матч ТВ».

    Календарь и таблица РПЛ

    После этого матч «Акрон» занимает 10-е место в таблице РПЛ с 29-ю очками в активе. «Химки» — на 12-й строчке (24).

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