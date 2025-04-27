Адиев: Каждое набранное очко на вес золота

Исполняющий обязанности главного тренеравысказался о матче против(2:2).

«В данной ситуации, когда идет ожесточенная борьба за выживание, ничья не особо для нас позитивна. Но с другой стороны, каждое набранное очко на вес золота. Придется принять ничью и готовиться к следующему матчу.

Соперник забил красивый второй гол. Но нам он особого удовлетворения не принес (улыбается).

Нужно готовиться к следующему матчу. На всех фронтах все обострилось, все хотят набирать очки», — цитирует Адиева «Матч ТВ».

Календарь и таблица РПЛ

После этого матч «Акрон» занимает 10-е место в таблице РПЛ с 29-ю очками в активе. «Химки» — на 12-й строчке (24).