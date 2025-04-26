Губерниев: «Зениту» надо было воспользоваться ситуацией

Дмитрий Губерниев Фото: globallookpress.com
«12 баллов в розыгрыше, это пока не приговор. Конечно, Зениту надо было воспользоваться ситуацией после крупной победы над Краснодаром, поэтому снова инициатива перешла к южанам», — приводит слова Губерниева сайт «ВсеПроСпорт».
Эксперт подчеркнул, что борьба за золото будет мощнейшей, и выделил сразу несколько претендентов на титул — помимо «Краснодара» и «Зенита», он также ожидает сильной концовки от «Спартака» и не сбрасывает со счетов «Динамо».
На данный момент «Краснодар» лидирует с четырёхочковым отрывом от «Зенита».