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    Губерниев: «Зениту» надо было воспользоваться ситуацией

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    Телеведущий Дмитрий Губерниев прокомментировал борьбу за золотые медали в нынешнем сезоне РПЛ после ничейного результата «Зенита» с «Динамо» (1:1) в 26-м туре.

    Дмитрий Губерниев
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    Дмитрий Губерниев

    «12 баллов в розыгрыше, это пока не приговор. Конечно, Зениту надо было воспользоваться ситуацией после крупной победы над Краснодаром, поэтому снова инициатива перешла к южанам», — приводит слова Губерниева сайт «ВсеПроСпорт».

    Эксперт подчеркнул, что борьба за золото будет мощнейшей, и выделил сразу несколько претендентов на титул — помимо «Краснодара» и «Зенита», он также ожидает сильной концовки от «Спартака» и не сбрасывает со счетов «Динамо».

    Календарь и таблица РПЛ

    На данный момент «Краснодар» лидирует с четырёхочковым отрывом от «Зенита».

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