Губерниев: «Зениту» надо было воспользоваться ситуацией

Телеведущийпрокомментировал борьбу за золотые медали в нынешнем сезоне РПЛ после ничейного результата(1:1) в 26-м туре.

«12 баллов в розыгрыше, это пока не приговор. Конечно, Зениту надо было воспользоваться ситуацией после крупной победы над Краснодаром, поэтому снова инициатива перешла к южанам», — приводит слова Губерниева сайт «ВсеПроСпорт».

Эксперт подчеркнул, что борьба за золото будет мощнейшей, и выделил сразу несколько претендентов на титул — помимо «Краснодара» и «Зенита», он также ожидает сильной концовки от «Спартака» и не сбрасывает со счетов «Динамо».

Календарь и таблица РПЛ

На данный момент «Краснодар» лидирует с четырёхочковым отрывом от «Зенита».