Кирьяков: Захаряну надо более аккуратно следить за здоровьем

Бывший нападающий сборной Россиидал оценку перспективам полузащитникаАрсена Захаряна после ухода главного тренера командыпо завершению сезона.

«Будущее Захаряна в "Реале Сосьедад" будет зависеть от того, кто придет в клуб в качестве нового тренера, и как Арсен будет выглядеть в тренировочном процессе. Все в руках Захаряна — он способен доказывать. Если ты выглядишь лучше своих конкурентов, будешь играть. Так было, есть и будет.

Не думаю, что травмы Арсена — следствие неправильного тренировочного процесса. Есть игроки, которые подвержены травмам, и Захарян из их когорты. Надо более профессионально и аккуратно следить за своим здоровьем. Этот период в "Реале Сосьедад" — определенный опыт. В моё время футболисты, подверженные травмам, заранее приезжали и больше готовились к тренировкам, чем остальные. Ему на это надо обратить внимание», — приводит слова Кирьякова «Чемпионат».

Календарь и таблица испанской Примеры

В текущем сезоне Захарян сыграл лишь 4 матча за «Реал Сосьедад» во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу.

«Реал Сосьедад» сейчас занимает десятое место в турнирной таблице Примеры с 42 очками после 33-х встреч.