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    Кирьяков: Захаряну надо более аккуратно следить за здоровьем

    Футбол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру Примера (Ла Лига) Футбол Испании Реал Сосьедад
    Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков дал оценку перспективам полузащитника «Реал Сосьедада» Арсена Захаряна после ухода главного тренера команды Иманола Альгуасиля по завершению сезона.

    Арсен Захарян
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    Арсен Захарян

    «Будущее Захаряна в "Реале Сосьедад" будет зависеть от того, кто придет в клуб в качестве нового тренера, и как Арсен будет выглядеть в тренировочном процессе. Все в руках Захаряна — он способен доказывать. Если ты выглядишь лучше своих конкурентов, будешь играть. Так было, есть и будет.

    Не думаю, что травмы Арсена — следствие неправильного тренировочного процесса. Есть игроки, которые подвержены травмам, и Захарян из их когорты. Надо более профессионально и аккуратно следить за своим здоровьем. Этот период в "Реале Сосьедад" — определенный опыт. В моё время футболисты, подверженные травмам, заранее приезжали и больше готовились к тренировкам, чем остальные. Ему на это надо обратить внимание», — приводит слова Кирьякова «Чемпионат».

    Календарь и таблица испанской Примеры

    В текущем сезоне Захарян сыграл лишь 4 матча за «Реал Сосьедад» во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу.

    «Реал Сосьедад» сейчас занимает десятое место в турнирной таблице Примеры с 42 очками после 33-х встреч.

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