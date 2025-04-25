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    Гиггз считает, что Рашфорд должен уйти из «Манчестер Юнайтед»

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    Бывший футболист и тренер «Манчестер Юнайтед» Райан Гиггз выразил мнение, что Маркусу Рэшфорду надо покинуть «Олд Траффорд» на постоянной основе.

    Маркус Рашфорд
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    Маркус Рашфорд

    «Я не думаю, что он выглядел счастливым в "Юнайтед". Я считаю, что сейчас он выглядит счастливее. Что обидно, потому что, очевидно, я видел его в составе команды, когда он дебютировал при нас.

    Я помню, как ходил на поля резервной команды и просто смотрел на него. Это была игра в небольшом составе, мы ходили с Луи, толком не зная его. Мы немного знали о нем, но внезапно случилось что-то вроде бах, бах, бах — он забивал голы. Луи сказал, что он будет тренироваться с нами. Вот какое влияние он оказал.

    Он был таким же, как любой молодой игрок, просто играл свободно. Он не выглядит так , как cейчас.

    Для Маркуса и для 'Юнайтед' будет лучше, если они расстанутся, думаю. Для кого-то он был бы блестящим игроком, но я не знаю для кого», — сказал Гиггз в подкасте Рио Фердинанда.

    На данный момент, 27-летний Рашфорд играет в «Астон Вилле» на правах аренды, куда он перешел нынешней зимой. В составе «вилланов» нападающий сыграл в 16 встречах и отметился 4 голами с 6 результативными передачами.

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