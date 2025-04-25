Куман — о критике в адрес Анчелотти: В футболе всегда виноват тренер

Главный тренер сборной Нидерландоввстал на защиту, которого в последнее время часто критикуют за результаты мадридского «Реала».

«В футболе виноваты тренеры. Но нужно признать, что Анчелотти проделывает отличную работу.Он тренер, который выиграл больше всего титулов в мире. Хороший и умный тренер.

Карло очень хорошо управляет такой командой, как "Реал", в которой много звезд. На мой взгляд, он не виноват. Если они не выигрывают, то каждый должен посмотреть на себя. Но виноват всегда оказывается тренер», — сказал бывший игрок и тренер «Барселоны» изданию Marca.

А испанской Примере «Реал» идет вторым с 72 очками и 4 очка отстает от лидирующей «Барселоны». В Лиге чемпионов «сливочные» проиграли по сумме двух матчей лондонскому «Арсеналу» в четвертьфинале и вылетели из турнира.