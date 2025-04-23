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    Гвардиола: Я счастлив, что «Манчестер Сити» победил «Астон Виллу»

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    Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о победе над «Астон Виллой» в матче 34-го тура АПЛ.

    Хосеп Гвардиола
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    Хосеп Гвардиола

    «Горожане» выиграли встречу со счетом 2:1.

    «Я очень счастлив. Впереди последние четыре игры сезона, а мы боремся за Лигу чемпионов. Если выиграем следующие четыре матча, то для нас решится важнейший вопрос. Не нужно быть гением, чтобы понять, что "Сити" играл против "Астон Виллы", одной из лучших команд. Это необыкновенная команда, но мы выступили с такой же самоотдачей, как и в прежние времена», — приводит слова Гвардиолы The Guardian.

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    «Манчестер Сити» набрал 61 очко и идет 3-м в таблице АПЛ.

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