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    Головин: Нынешний «ПСЖ» сильнее, чем был при Месси

    Футбол Футбол Франции ПСЖ Монако
    Российский полузащитник «Монако» Александр Головин сравнил нынешнюю версию «ПСЖ» и ту, что была во времена Лионеля Месси, Килиана Мбаппе и Неймара.

    Александр Головин
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    Александр Головин

    «Это самый сильный "ПСЖ" за все время, что я здесь играю. Они сильнее, чем с Мбаппе, Неймаром, Месси. Как команда — точно круче. Ты же видел, как они с "Ливерпулем" играли дома? Как будто с детьми.

    С "Астон Виллой" тоже без шансов укатали в первом матче. Команды разного класса, хотя все кричат, что в АПЛ сумасшедший уровень. А тут у них 26% владения. Я даже не знаю, кто с этим "ПСЖ" сможет потягаться. Мне кажется, только "Арсенал" и даже не "Барса".

    Именно "Арсенал". Когда мы играли с "Арсеналом" в Лиге чемпионов, до нас они играли с "ПСЖ". И мы смотрели очень подробно этот матч, лондонцы их полностью переиграли. Но нам в любом случае надо бороться за чемпионство. Да, в этом сезоне не получилось, но руки не надо опускать», — сказал Головин «Чемпионату».

    Календарь и таблица Лиги 1

    «ПСЖ» задолго до конца чемпионата выиграл чемпионат Франции. «Монако» пока третий с 54 очками.

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