Галактионов: «Локомотив» — молодая команда с хорошей перспективой

Главный тренер «Локомотива»отметил, что у его команды есть хороший потенциал.

«Что касается приобретений, то понятно, что мы бы хотели качественно усилить несколько позиций. Но работаем в рамках ограниченного бюджета на трансферы. У нас хорошая, молодая, русская команда, с хорошей перспективой. Надо немножко заматереть, немножко добавить класса.

Абсолютно уверен, что у этого "Локомотива" очень хороший потенциал в ближайшем будущем», — сказал Галактионов «Матч ТВ».

Календарь и таблица РПЛ

«Локомотив» с 44 очками идет 6-м в таблице РПЛ. Отставание от идущего третьим столичного «Спартака» составляет шесть очков.