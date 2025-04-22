Марадишвили вернулся в «Локомотив»

Московскийна своем официальном сайте объявил о возвращении в клуб полузащитника

«Полузащитник "Локомотива", находившийся в аренде "Пари НН", не сыграет в оставшейся части сезона за нижегородский клуб. Ему предстоит восстановление от полученного ранее повреждения, которое займет до восьми недель.

В связи с этим "Локомотив" и "Пари НН" достигли договоренности, что проходить реабилитацию Марадишвили будет в расположении нашего клуба. Контракт с футболистом рассчитан до лета 2026 года.

Костя, рады видеть дома! Скорейшего восстановления и возвращения на поле», — сказано в заявлении железнодорожников.

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Это сезон 25-летний игрок провел в «Пари НН» на правах аренды, где сыграл всего два матча. В апреле 2024 года Марадишвили порвал крестообразную связку колена и с тех пор никак не может вернуться в строй. Его арендное соглашение действовало до лета 2025 года.