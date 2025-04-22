Файзулин: В России очень мало таких людей, как Галицкий

Экс-полузащитник «Зенита» и сборной Россиизатронул тему бизнесменов, которые хотят вкладывать свои деньги в развитие футбола и других видов спорта в стране.

«У нас все держится на энтузиастах. Такие люди есть, возможно, в каждом регионе, но кто-то любит футбол, кто-то — баскетбол, а кто-то волейбол. Наверное, собрать по стране 30-50 Галицких или Морозовых, которые будут поддерживать футбол, строить манежи, сложно. Но они есть, и дай бог, чтобы их становилось больше», — сказал Файзулин «Чемпионату».

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Сейчас Файзулину 39 лет, он завершил карьеру в «Зените» в 2018 году из-за постоянных травм. В 2021 году работал на должности спортивного директора в «Акроне».