Батраков тренируется вне общей группы «Локомотива»

, агент хавбека «Локомотива», оценил состояние футболиста.

Ранее игрок подвернул голеностоп в домашнем матче 25‑го тура с «Пари НН» (3:0). Батраков был заменен на 79‑й минуте встречи.

«Батраков тренируется с ограничениями вне общей группы под наблюдением доктора и реабилитолога. При этом пока динамика положительная. Есть высокая вероятность, что к следующей игре будет готов. Чувствует себя нормально в целом.

После игры голеностоп опух, были болевые ощущения. Сейчас все потихонечку стабилизируется. Рисковать здоровьем, конечно, никто не будет, но если врачи скажут, что все хорошо, тогда будет играть», — сказал Кузьмичев «Матч ТВ».