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    Батраков тренируется вне общей группы «Локомотива»

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    Владимир Кузьмичев, агент хавбека «Локомотива» Алексея Батракова, оценил состояние футболиста.

    Алексей Батраков
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    Алексей Батраков

    Ранее игрок подвернул голеностоп в домашнем матче 25‑го тура с «Пари НН» (3:0). Батраков был заменен на 79‑й минуте встречи.

    «Батраков тренируется с ограничениями вне общей группы под наблюдением доктора и реабилитолога. При этом пока динамика положительная. Есть высокая вероятность, что к следующей игре будет готов. Чувствует себя нормально в целом.

    После игры голеностоп опух, были болевые ощущения. Сейчас все потихонечку стабилизируется. Рисковать здоровьем, конечно, никто не будет, но если врачи скажут, что все хорошо, тогда будет играть», — сказал Кузьмичев «Матч ТВ».

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