Фигу — о свисте в адрес Мбаппе: На «Бернабеу» освистывали даже легенд клуба

Бывший футболист сборной Португалии Луиш Фигу прокомментировал ситуацию с Килианом Мбаппе, которого освистали болельщикиво время матча сна «Сантьяго Бернабеу».

«Не стоит чувствовать себя особенным — на Бернабеу освистывали всех, даже легенд клуба. Первые сезоны в Реале никогда не бывают простыми», — цитирует Фигу издание Dario Sport.

Французский нападающий наблюдал за игрой с трибуны из-за дисквалификации, полученной после красной карточки в поединке с «Алавесом».

На 20-й минуте, когда Мбаппе показали на большом экране, часть фанатов встретила его свистом — аналогичная реакция была и ранее, после замены в матче с «Арсеналом».