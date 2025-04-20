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    «Шинник» и «Ротор» одержали победы в матчах Первой лиги

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    Завершились два матча 29-го тура российской Первой лиги.

    «Шинник»
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    «Шинник»

    В одной из встреч «Шинник» одолел тульский «Арсенал» со счетом 2:1.

    У хозяев голы записали на свой счет Седрик Гогуа на 32-й минуте и Захар Фёдоров на 67-й минуте.

    В составе «Арсенала» единственный гол забил Амур Калмыков на 71-й минуте.

    Футбол. Россия. Первая лига
    Шинник — Арсенал Тула 2:1
    Голы: 1:0 Седрик Гогуа (32'), 2:0 Захар Федоров (67'), 2:1 Амур Калмыков (71') Шинник: Михаил Опарин, Артур Черный, Андрюс Рукас, Седрик Гогуа, Артемий Косогоров, Руслан Куль (Вячеслав Зинков, 79'), Артём Голубев, Денис Самойлов (Павел Шакуро, 57'), Тимофей Шипунов (Никита Мирошниченко, 70'), Данила Сухомлинов, Захар Федоров (Alfred S., 80') Арсенал Тула: Михаил Цулая, Penchikov D., Давид Семенчук, Кирилл Большаков, Артём Попов, Bogdanets K. (Сергей Ткачёв, 47'), Brnovic M. (Никита Раздорских, 46'), Тигран Аванесян, Ahlinvi M. (Амур Калмыков, 46'), Ансор Хабибов (Данил Липовой, 46'), Djuranovic U. (Ишхан Гелоян, 80')

    После этого матча «Шинник» занимает 11-е место в таблице Первой лиги с 35-ю очками в активе. «Арсенал» — на 10-й позиции с 36-ю баллами.

    В параллельном матче «Ротор» обыграл «Тюмень» со счетом 2:1.

    Хозяева забили все свои голы уже в 1-м тайме. Отличились Андрей Семёнов на 29-й минуте и Илья Сафронов на 42-й минуте.

    Единственный гол у «Тюмени» записал на свой счет Денис Ткачук на 83-й минуте.

    Футбол. Россия. Первая лига
    Ротор — Тюмень 2:1
    Голы: 1:0 Андрей Семёнов (28'), 2:0 Илья Сафронов (42'), 2:1 Денис Ткачук (83') Ротор: Никита Чагров, Максим Швецов (Shilnikov G., 71'), Александр Клещенко, Андрей Семёнов, Дмитрий Прищепа, Заурбек Плиев, Никита Плотников (Юрий Завезён, 71'), Сергей Макаров (Михаил Мальцев, 60'), Евгений Болотов, Kukharchuk I. (Максим Турищев, 60'), Илья Сафронов (Алексей Шумских, 89') Тюмень: Dovgal A., Александр Сергеевич Безчаснюк (Александр Бем, 67'), Максим Храмцов (Ислам Мокаев, 84'), Давид Шавлохов, Александр Коротков, Никита Печенкин, Станислав Поройков, Иван Пяткин, Владислав Шитов (Максим Петров, 61'), Александр Коротаев (Андрей Савинов, 83'), Gulko I. (Денис Ткачук, 67')

    «Ротор» располагается на 7-й позиции (40 очков), а «Тюмень» — на 17-й строчке (23).

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