Динияр Билялетдинов: Пока не вижу фаворита в битве за золото в РПЛ

Известный в прошлом полузащитник «Локомотива» и сборной Россиивысказал свое мнение по поводу чемпионской гонки в российской Премьер-лиге.

«Никого не считаю явным фаворитом, если посмотреть по игре. Можно сказать, что сейчас "Спартак" и "Краснодар" опять оступятся и "Зенит" снова будет чемпионом. Но если чисто матчи посмотреть, то никто стабильную игру не показывает, поэтому тут предсказать вообще невозможно.

Вполне может быть повторение прошлогоднего сценария, когда все решилось в последнем туре. Даже если по вчерашнему матчу смотреть, да, была победа "Краснодара" над "Ахматом", но не такая чемпионская. Думаю, что все решится как и тогда, в последнем туре», — сказал Билялетдинов «СЭ».

Календарь и таблица РПЛ

Сейчас лидером чемпионата является «Краснодар», у которого 55 очков. Дальше идут «Спартак» (50 очков), «Зенит» (50) и ЦСКА (47). Две последних команды имеют на один матч меньше.