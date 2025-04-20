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    Динияр Билялетдинов: Пока не вижу фаворита в битве за золото в РПЛ

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    Известный в прошлом полузащитник «Локомотива» и сборной России Динияр Билялетдинов высказал свое мнение по поводу чемпионской гонки в российской Премьер-лиге.

    Динияр Билялетдинов
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    Динияр Билялетдинов

    «Никого не считаю явным фаворитом, если посмотреть по игре. Можно сказать, что сейчас "Спартак" и "Краснодар" опять оступятся и "Зенит" снова будет чемпионом. Но если чисто матчи посмотреть, то никто стабильную игру не показывает, поэтому тут предсказать вообще невозможно.

    Вполне может быть повторение прошлогоднего сценария, когда все решилось в последнем туре. Даже если по вчерашнему матчу смотреть, да, была победа "Краснодара" над "Ахматом", но не такая чемпионская. Думаю, что все решится как и тогда, в последнем туре», — сказал Билялетдинов «СЭ».

    Календарь и таблица РПЛ

    Сейчас лидером чемпионата является «Краснодар», у которого 55 очков. Дальше идут «Спартак» (50 очков), «Зенит» (50) и ЦСКА (47). Две последних команды имеют на один матч меньше.

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