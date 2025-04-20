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    «Балтика» поделила очки с «Соколом» в матче Первой лиги

    «Балтика» — «Сокол»: счет матча 1:1, обзор голов

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    «Балтика» и «Сокол» сыграли вничью (1:1) в матче 29-го тура российской Первой лиги.

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    В составе хозяев единственный гол забил Натан Гассама на 10-й минуте. У «Сокола» отличился Артём Молодцов на 49-й минуте.

    Футбол. Россия. Первая лига
    Балтика — Сокол 1:1
    Голы: 1:0 Натан Гассама (10'), 1:1 Артем Молодцов (49') Балтика: Максим Бориско, Натан Гассама, Кевин Андраде, Сергей Варатынов, Владислав Саусь, Илья Петров (Олег Исаенко, 67'), Андрей Мендель, Сергей Пряхин, Николай Титков (Виталий Лисакович, 67'), Амир Мохаммад (Юрий Ковалёв, 67'), Gil Hurtado B. (Абу-Саид Эльдарушев, 78') Сокол: Тимур Крайков, Владимир Ковачевич, Иван Лепский, Антон Синяк (Роман Юзепчук, 46'), Ифеани Дэвид Ндука (Данил Полубояринов, 32'), Артем Молодцов, Kantaria G., Дмитрий Сасин (Иван Чуриков, 62'), Вадим Шпитальный (Илья Порохов, 62'), Дмитрий Бегун, Vukic S.

    После этого матча «Балтика» занимает 1-е место в таблице Первой лиги с 63 очками в активе. «Сокол» — на 17-й позиции (23).

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