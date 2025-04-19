Слишкович: Наши игроки показали сегодня сердце и желание

Главный тренервысказался о матче против махачкалинского(2:1).

«Мы очень хотели этой победы. Очень эмоциональная победа получилась. Думаю, что хорошо подготовились и смогли контролировать встречу. Наши игроки показали сегодня сердце и желание. Они заслужили эту победу. Я очень рад. Жалко, что не засчитали наш первый гол. Но я доволен Сыщенко и всей командой.

Удался ли реванш? Думаю, что да. Мы там проиграли со счетом 1:2, здесь выиграли 2:1. Мы показали, что у нас достаточно сил и качества, чтобы обыгрывать такого соперника», — цитирует Слишковича «Матч ТВ».

Календарь и таблица РПЛ

«Динамо» с 27 очками идет 10-м в таблице РПЛ. «Оренбург» с 17 баллами находится на 15-й позиции.