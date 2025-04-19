«Краснодар» уверенно обыграл «Ахмат» в матче РПЛ

одержал победу над(3:1) в матче 25-го тура российской Премьер-лиги.

В составе «быков» отличились Джон Кордоба на 40-й минуте, Эдуард Сперцян на 78-й минуте с пенальти и Кевин Ленини на 80-й минуте.

Единственный гол у «Ахмата» забил Георгий Мелкадзе на 52-й минуте.

Футбол. Россия. Премьер-лига Краснодар — Ахмат 3:1 Голы: 1:0 Джон Кордоба (40'), 1:1 Георгий Мелкадзе (52'), 2:1 Эдуард Сперцян (пенальти) (78'), 3:1 Кевин Ленини (80') Краснодар: Станислав Агкацев, Джованни Гонсалес, Витор Тормена, Сергей Петров, Никита Кривцов, Кевин Ленини, Жуан Баши (Юрий Газинский, '), Эдуард Сперцян (Данила Козлов, '), Диего Силва, Олакунле Олусегун (Мозес Кобнан, 68'), Джон Кордоба Ахмат: Гиорги Шелия, Арсен Адамов, Надер Гандри, Турпал Ибишев, Дарко Тодорович (Мирослав Богосавац, 85'), Исмаэл, Максим Самородов (Амин Талал, 85'), Даниил Зорин (Родриго Руис Диас, 80'), Лечи Садулаев (Бернард Бериша, 69'), Даниил Павлович Уткин, Георгий Мелкадзе Предупреждения: Жуан Баши (36'), Никита Кривцов (63')

После этого матча «Краснодар» занимает 1-е место в таблице РПЛ с 55-ю очками в активе. «Ахмат» — на 13-й позиции с 23 баллами.