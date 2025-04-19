Галактионов заявил, что Батраков справился с задачей капитана «Локомотива»

Главный тренервысказался о решении назначить 19-летнего полузащитника командыкапитаном на матч 25-го тура РПЛ против(3:0).

«Батраков — воспитанник клуба, который стабильно показывает уровень игры, и мы выражаем ему доверие, назначая капитаном.

Дмитрий Баринов, не зная нашего решения, дал Батракову напутствие. У них хорошая "химия", взаимодействие. Алексей справился со своей задачей», — передает слова Галактионова «Матч ТВ».

Батраков стал самым молодым капитаном «Локомотива» в истории РПЛ. После этого матча «железнодорожники» занимают 5-е место в таблице с 44 очками в активе.