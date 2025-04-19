«Локомотив» разбил «Пари НН»

В матче 25-го тура чемпионата Россииразгромилсо счетом 3:0.

Забитыми мячами в составе команды Михаила Галактионова отметились Дмитрий Воробьев, Сергей Пиняев и Артем Карпукас.

Футбол. Россия. Премьер-лига Локомотив — Пари НН 3:0 Голы: : (8'), 1:0 Дмитрий Воробьёв (45+3'), 2:0 Сергей Пиняев (56'), 3:0 (90+6') Локомотив: Антон Митрюшкин, Илья Самошников, Егор Погостнов, Ньямси Жерзино, Александр Сильянов, Артём Тимофеев, Алексей Батраков (Артём Карпукас, 79'), Сергей Пиняев (Наир Тикнизян, 70'), Вадим Раков (Эдгар Севикян, 79'), Дмитрий Воробьёв (Тимур Сулейманов, 79'), Godyaev D. (Владислав Сарвели, 34') Пари НН: Вадим Лукьянов, Виктор Александров, Кирилл Гоцук, Свен Карич, Никита Каккоев, Илья Агапов (Krashevskiy Y., 71'), Владислав Карапузов (Максим Шнапцев, 88'), Александр Трошечкин (Мамаду Майга, 62'), Никита Ермаков, Хуан Мануэль Боселли (Vecino T., 88'), Вячеслав Грулёв (Castillo J., 62')

Календарь и таблица РПЛ

У «Локомотива» стало 44 очка и пятое место. В активе «Пари НН» 20 очков и 14-е место.