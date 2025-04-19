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    Кафу: Если Анчелотти приедет в Бразилию, мы будем рады его видеть

    Футбол Футбол Испании Реал Мадрид Сборная Бразилии ЧМ-2026
    Бывший защитник сборной Бразилии и чемпион мира 2002 года Кафу поделился мыслями о возможном назначении Карло Анчелотти главным тренером «селесао».

    Карло Анчелотти
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    Карло Анчелотти

    «Мы знаем столько же, сколько и вы. Мы не знаем, придет он или не придет, останется он в "Реале" или уйдет. Переход тренера в сборную Бразилии остается под большим вопросом.

    Он очень умный тренер, которого все любят, тренер-суперчемпион, который побеждал везде, где работал. Мы надеемся, что он решится. Если он приедет в Бразилию, мы будем рады его видеть.

    У меня была возможность провести с ним пять лет в "Милане" — это были пять фантастических, замечательных лет», — приводит слова Кафу Marca.

    Ранее появилась информация, что Анчелотти может быть уволен из мадридского клуба после финала Кубка Испании с «Барселоной», который состоится 26 апреля.

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