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    Тедеев оценил шансы своей команды со «Спартаком»

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    Главный тренер «Акрона» Заурбек Тедеев высказался о предстоящей встрече со «Спартаком» в рамках 25-го тура РПЛ.

    Заурбек Тедеев
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    Заурбек Тедеев

    «Каждое новое соперничество — это новая игра. Часто даже так бывает, когда команды играют в Лиге чемпионов — и через неделю им снова встречаться между собой, они не ориентируются на прошедший матч, потому что он не похож на следующий.

    В нашем случае какие-то определённые вещи надо взять во внимание, но мы разбирали не только игру "Спартака" с махачкалинцами, но смотрели и остальные встречи, в том числе с "Ростовом".

    Календарь и таблица РПЛ

    Бывает такое, что явный фаворит проигрывает явному аутсайдеру. У нас тоже был такой матч, когда в нас никто не верил, — с "Зенитом". Сегодня в этой лиге важно понять, что любая команда может обыграть любую, — цитирует 43-летнего специалиста официальный сайт "Акрона".

    Команды встретятся между собой в Самаре 19 апреля в 14:30 (мск).

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