Радимов считает «Зенит» главным фаворитом Кубка России

Экс-футболист «Зенита»заявил, что считает питерский клуб явным фаворитом Кубка России.

В финале Пути РПЛ Кубка России «Зенит» сыграет с ЦСКА. Первый матч состоится 30 апреля в Санкт‑Петербурге, начало — в 20:30 мск. Ответная игра состоится 14 мая в Москве.

«Питерский "Зенит" — явный фаворит Кубка России. Но в одном матче может произойти все что хочешь.

Радует, что и "Спартак", и ЦСКА показывают интересную игру. Мы видим замечательные матчи. А из одного матча может произойти все что угодно», — заявил Радимов в эфире «Матч ТВ».

Прогнозы и ставки на футбол

«Зенит» является действующим победителем Кубка России.