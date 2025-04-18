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    «Ман Юнайтед» одержал сумасшедшую победу над «Лионом» и вышел в полуфинал ЛЕ

    «Манчестер Юнайтед» — «Лион»: счет матча 5:4 ДВ, обзор голов

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    «Манчестер Юнайтед» вырвал победу у «Лиона» (5:4 ДВ) в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    В основное время матча команды обменялись голами. У «Манчестер Юнайтед» голы записали на свой счет Мануэль Угарте на 10-й минуте и Диогу Дало на 45+1-й минуте.

    «Лион» ответил голами Корентина Толиссо на 71-й минуте и Николас Тальяфико на 78-й минуте.

    В дополнительное время французы вышли вперед благодаря точным ударам Райана Шерки на 105-й минуте и Александра Ляказетт на 110-й минуте с пенальти.

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    После этого «Манчестер Юнайтед» забил 3 гола подряд. У «манкунианцев» отличились Бруну Фернандеш на 114-й минуте с пенальти, Кобби Майну на 120-й минуте и Гарри Магуайр на 120+1-й минуте.

    Лига Европы. 1/4 финала. Ответная игра
    «Манчестер Юнайтед» — «Лион» 5:4 ДВ
    Голы: Угарте, 10 (1:0). Далот, 45+1 (2:0). Толиссо, 71 (2:1). Тальяфико, 78 (2:2). Шерки, 105 (2:3). Ляказетт, 110 — с пенальти (2:4). Бруну Фернандеш, 114 — с пенальти (3:4). Майну, 120 (4:4). Магуайр, 120+1 (5:4)«Манчестер Юнайтед»: Онана. Мазрауи (Шоу, 46). Магуайр. Доргу (Амасс, 100). Йоро. Далот. Бруну Фернандеш. Каземиру. Угарте (Маунт, 86). Хейлунн (Майну, 86). Гарначо (Эриксен, 100)«Лион»: Лукас Перри. Тальяфико (Чалета-Цар, 115). Ниакате. Мата. Акуоку (Тессманн, 55). Верету (Ляказетт, 55). Толиссо. Шерки (Абнер, 106). Альмада. Мэйтланд-Найлс. Микаутадзе (Фофана, 64)Предупреждения: Гарначо, 50. Магуайр, 93. Йоро, 108 — Верету, 18. Толиссо, 45. Тальяфико, 64

    По сумме 2-х встреч «Манчестер Юнайтед» (2:2, 5:4 ДВ) пробился в полуфинал Лиги Европы, а «Лион» завершил свое выступление на турнире.

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