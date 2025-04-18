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    Аморим: Это был великолепный вечер

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    Наставник «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим высказался о победе над «Лионом» (5:4 д.в.) в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы. Встреча состоялась 17 апреля в Манчестере.

    Рубен Аморим
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    Рубен Аморим

    «Великолепный вечер. Ребята очень устали. При счете 2:4 казалось, что все кончено. Мы были в меньшинстве. Но в таких матчах нужно играть до конца.

    Атмосфера на стадионе была потрясающая. Кто-то коллекционирует футболки или шарфы, а мне хотелось бы взять с собой шум, который доносился с трибун. Это лучший звук в мире!» — цитирует пресс-служба УЕФА Аморима.

    Календарь и таблица Лиги Европы

    «Манчестер Юнайтед» в 1/2 финала Лиги Европы сразится с «Атлетиком» из Бильбао.

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