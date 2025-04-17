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    «Зенит» и «Фенербахче» продлили свое сотрудничество

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    «Зенит» и «Фенербахче» подписали новый контракт о сотрудничестве на три года.

    Александр Медведев — президент «Зенита»
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    Александр Медведев — президент «Зенита»

    «Новый документ рассчитан на три года и подразумевает расширение сфер и направлений совместной работы после успешного двухлетнего сотрудничества.

    Согласно договоренности, партнеры продолжат взаимодействие на уровне первых мужских и женских команд, клубных академий, а также начнут обмениваться опытом в других видах спорта.

    Новый документ также подразумевает, что стороны будут активно сотрудничать в области маркетинга, бизнеса и спортивной медицины.

    Предыдущее соглашение между клубами из Петербурга и Стамбула было подписано в марте 2023 года после благотворительного матча, все вырученные средства от которого были переданы в адрес пострадавших от землетрясения в Турции», — сказано в заявлении питерского клуба на официальном сайте.

    Календарь и таблица РПЛ

    «Зенит» после 24 туров идет вторым в таблице РПЛ с 50 очками. «Фенербахче» также на второй строчке в турецкой Суперлиге с 71 очком после 29 игр.

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