«Зенит» и «Фенербахче» продлили свое сотрудничество

подписали новый контракт о сотрудничестве на три года.

«Новый документ рассчитан на три года и подразумевает расширение сфер и направлений совместной работы после успешного двухлетнего сотрудничества.

Согласно договоренности, партнеры продолжат взаимодействие на уровне первых мужских и женских команд, клубных академий, а также начнут обмениваться опытом в других видах спорта.

Новый документ также подразумевает, что стороны будут активно сотрудничать в области маркетинга, бизнеса и спортивной медицины.

Предыдущее соглашение между клубами из Петербурга и Стамбула было подписано в марте 2023 года после благотворительного матча, все вырученные средства от которого были переданы в адрес пострадавших от землетрясения в Турции», — сказано в заявлении питерского клуба на официальном сайте.

Календарь и таблица РПЛ

«Зенит» после 24 туров идет вторым в таблице РПЛ с 50 очками. «Фенербахче» также на второй строчке в турецкой Суперлиге с 71 очком после 29 игр.