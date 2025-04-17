Капитан «Рейнджерс»: Когда мы в ударе, то можем бороться с любым соперником

Капитанвысказался о предстоящем ответном матче 1/4 финала Лиги Европы против

«Мы считаем, что когда мы в ударе, то можем бороться с любым соперником. Европейские турниры всегда хорошо для нас складывались. Мы знаем, что должны сделать.

Думаю, на прошлой неделе мы хорошо поработали, когда, оставшись в меньшинстве, минимизировали угрозу с их стороны. Это четвертьфинал, и здесь на кону стоит абсолютно все. У нас есть хорошая возможность, чтобы пройти в полуфинал.

"Атлетик" — один из фаворитов турнира, но мы принимаем этот вызов. Здесь прекрасный стадион, и мы хотим вернуться на него в финале», — цитирует Тавернье пресс-служба УЕФА.

Матч «Атлетик» — «Рейнджерс» состоится 17 апреля и начнется в 22:00 мск. С прогнозом можете ознакомиться по этой ссылке. Первая игра завершилась со счетом 0:0.