Шишкин: «Локомотиву» не хватает одного-двух лидеров, за которыми бы тянулась команда

Бывший футболист московскогооценил выступление команды в текущем сезоне РПЛ.

«Непростой вопрос, что происходит с "Локомотивом". В последние годы ощущение, что команде чего-то не хватает. Вроде выдают хорошую серию в первой части чемпионата, но потом что-то им мешает. Стоит отметить, что тренер долго работает в команде, состав укомплектован, молодой. Всё в совокупности должно давать успех. Мне кажется, "Локомотив" давно преследует такая проблема. Даже в моё время в клубе будто чего-то нам не хватало.

Может, не хватает одного-двух лидеров, за которыми бы тянулась команда. Состав ровный, молодой, но он больше на перспективу. На сегодняшний день им тяжело конкурировать с нынешними "Спартаком", "Краснодаром" и "Зенитом".

Тикнизян? Так бывает, что футболист выдаёт хороший отрезок, а потом что-то происходит. Тикнизян — универсальный футболист. Он может сыграть в обороне и атаке. Когда идёт много слухов, это может психологически влиять на футболиста. В голову к Наиру не залезешь. Сейчас он не всегда играет. Но такое случается, когда у футболиста есть желание покинуть клуб, ходят разные слухи. Наиру надо сконцентрироваться на тренировках и своей работе. Он достаточно молод и может себя зарекомендовать. Думаю, ему всё нравится в том же "Локомотиве". К нему нормальное отношение в клубе. Так что Наиру сейчас надо сконцентрироваться на Локомотиве», — цитирует Шишкина «Чемпионат».

Календарь и таблица РПЛ

Напомним, что «Локомотив» в настоящий момент занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.