ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Букайо Сака«Арсенал» уничтожил магию «Бернабеу». С холодной головой
    Все новости спорта

    Мюллер: «Бавария» играла против лучшей команды Италии

    Футбол Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов Футбол Германии Бавария Футбол Италии Интер Лига чемпионов
    Форвард «Баварии» Томас Мюллер прокомментировал поражение от «Интера» по сумме двух матчей (3:4) в 1/4 финала Лиги чемпионов.

    Томас Мюллер
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Томас Мюллер

    «Очевидно, мы разочарованы, хотя что значит "разочарованы"? На самом деле я не так уж и разочарован, потому что, в конце концов, мы просто играем в футбол. Я всегда оцениваю матчи немного лично для себя: выложился ли я полностью? Могу ли я посмотреть на себя в зеркало? Выложилась ли команда на все 100?

    Конечно, мы можем обсуждать это, но мы играли против лучшей команды Италии, которая пропустила всего два мяча за весь сезон в Лиге чемпионов до этой ничьей. Мы вели со счётом 1:0, хорошо включились в игру, но, очевидно, они тоже хороши. Возможно, за последние пять минут что-то могли забить, и мы стояли бы здесь по-другому», — приводит слова Мюллера официальный сайт «Баварии».

    Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

    В 1/2 финала ЛЧ «Интер» сыграет с «Барселоной».

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Выйдет ли «Манчестер Юнайтед» в полуфинал Лиги Европы?
  • «Манчестер Юнайтед» — «Лион». Прогноз и ставки
  • 1.98
    •
  • «Локомотив» избежит большого количества грубых ошибок
  • «Авангард» — «Локомотив». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • Пройдет ли «Айнтрахт» «Тоттенхэм»?
  • «Айнтрахт» — «Тоттенхэм». Прогноз и ставки
  • 2.30
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.44
  • Экспресс дня 17 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Лион
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Авангард — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Айнтрахт — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.36
  • Прогноз на матч Спартак — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Лацио — Буде-Глимт
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Атлетик — Рейнджерс
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Челси — Легия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Тампа-Бэй
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры