Левашов стал футболистом «Сокола»

Вратарьподписал контракт с саратовскимвне заявочного окна.

«Футболист будет выступать за нашу команду под номером 36. Добро пожаловать, Миша! И удачи! » — написано в сообщении «Сокола» на официальном сайте.

Прежним клубом 34-летнего голкипера был тульский «Арсенал», за который Левашов выступал с 2016 года. Сразу два основных голкипера «Сокола» (Никита Карабашев и Петр Косаревский) получили серьезные травмы, поэтому клуб вынужден был экстренно подписать нового вратаря.

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«Сразу два голкипера саратовской команды получили травмы, в связи с чем им было разрешено осуществить этот переход вне трансферного окна», — объяснили на сайте Первой лиге причину перехода Левашова.