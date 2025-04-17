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    Левашов стал футболистом «Сокола»

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    Вратарь Михаил Левашов подписал контракт с саратовским «Соколом» вне заявочного окна.

    Михаил Левашов
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    Михаил Левашов

    «Футболист будет выступать за нашу команду под номером 36. Добро пожаловать, Миша! И удачи! » — написано в сообщении «Сокола» на официальном сайте.

    Прежним клубом 34-летнего голкипера был тульский «Арсенал», за который Левашов выступал с 2016 года. Сразу два основных голкипера «Сокола» (Никита Карабашев и Петр Косаревский) получили серьезные травмы, поэтому клуб вынужден был экстренно подписать нового вратаря.

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    «Сразу два голкипера саратовской команды получили травмы, в связи с чем им было разрешено осуществить этот переход вне трансферного окна», — объяснили на сайте Первой лиге причину перехода Левашова.

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