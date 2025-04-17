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    Компани прокомментировал вылет «Баварии» из Лиги чемпионов

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    Наставник «Баварии» Венсан Компани высказался о вылете клуба из Лиги чемпионов. В 1/4 финала мюнхенцы уступили «Интеру».

    Венсан Компани
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    Венсан Компани

    «Обратите внимание на большое число травмированных игроков перед матчем с "Интером". Речь идет обо всех игроках, которых нам не хватало из-за травм.

    Я думаю, что мы в любом случае выступили хорошо. У нас были некоторые сожаления в первой игре и еще больше во второй. Сегодня многое казалось правильным. У нас была невероятная поддержка болельщиков. Было два момента, когда мы должны были сыграть лучше, но мы также должны признать качество "Интера". Тем не менее я считаю, что мы создали достаточно, чтобы забить больше голов, чем "Интер", — цитирует Компани сайт УЕФА.

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    У "Баварии" из-за травм не играли Джамал Мусиала, Мануэль Нойер, Дайо Упамекано и Альфонсо Дэвис.

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