Луис Энрике похвалил игроков «ПСЖ» после выхода в полуфинал ЛЧ

Наставник «ПСЖ»высказался о поражении от «Астон Виллы» (2:3) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов. По сумме двух встреч парижане прошли дальше.

«Я еще долго буду помнить этот матч. Лига чемпионов — прекрасный турнир. Здесь приходится управлять многими вещами, и всегда трудно играть на выезде. Это был странный матч. Мы доминировали с первой минуты и забили два гола, носле этого допустили несколько ошибок и поплатились за это.

Когда пропускаешь два гола за три минуты при такой атмосфере на стадионе, всегда тяжело. Но это дает важный опыт, который помогает расти. Полуфинал — отличное достижение для такой молодой команды, как наша. Я должен похвалить своих игроков и болельщиков, потому что они всегда подбадривают нас», — цитирует пресс-служба УЕФА Энрике.

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

В полуфинале Лиги чемпионов «ПСЖ» сыграет с победителем пары «Реал» — «Арсенал».