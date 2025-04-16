Луис Энрике похвалил игроков «ПСЖ» после выхода в полуфинал ЛЧ

Луис Энрике Фото: globallookpress.com
«Я еще долго буду помнить этот матч. Лига чемпионов — прекрасный турнир. Здесь приходится управлять многими вещами, и всегда трудно играть на выезде. Это был странный матч. Мы доминировали с первой минуты и забили два гола, носле этого допустили несколько ошибок и поплатились за это.
Когда пропускаешь два гола за три минуты при такой атмосфере на стадионе, всегда тяжело. Но это дает важный опыт, который помогает расти. Полуфинал — отличное достижение для такой молодой команды, как наша. Я должен похвалить своих игроков и болельщиков, потому что они всегда подбадривают нас», — цитирует пресс-служба УЕФА Энрике.
Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов
В полуфинале Лиги чемпионов «ПСЖ» сыграет с победителем пары «Реал» — «Арсенал».