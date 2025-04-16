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    Андрей Мостовой«Зенит» — «Ростов». Онлайн
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    Полузащитник «Динамо» Карраскаль: Мы хотим показать отличный спектакль

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    Полузащитник московского «Динамо» Хорхе Карраскаль выразил уверенность, что его команда готова подарить болельщикам шоу в предстоящем матче полуфинала Кубка России против ЦСКА.

    Хорхе Караскаль
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    Хорхе Караскаль

    «Для нас очень важно видеть болельщиков на трибунах, ведь они мотивируют нас и гонят вперёд. И мы хотим отплатить им и выдать отличный спектакль», — цитирует слова Караскаля пресс-служба московского «Динамо».

    Полузащитник сборной Колумбии Хорхе Карскаль перешел в «Динамо» из ЦСКА в августе 2023 года. В этом сезоне на его счету один забитый мяч и две голевые передачи в семи матчах.

    Ответный матч между «Динамо» и ЦСКА состоится сегодня, 16 апреля, в 20:30 по московскому времени. Первая встреча завершилась победой армейцев со счётом 2:1.

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