Полузащитник «Динамо» Карраскаль: Мы хотим показать отличный спектакль

Полузащитник московскогоХорхе Карраскаль выразил уверенность, что его команда готова подарить болельщикам шоу в предстоящем матче полуфинала Кубка России против ЦСКА.

«Для нас очень важно видеть болельщиков на трибунах, ведь они мотивируют нас и гонят вперёд. И мы хотим отплатить им и выдать отличный спектакль», — цитирует слова Караскаля пресс-служба московского «Динамо».

Полузащитник сборной Колумбии Хорхе Карскаль перешел в «Динамо» из ЦСКА в августе 2023 года. В этом сезоне на его счету один забитый мяч и две голевые передачи в семи матчах.

Ответный матч между «Динамо» и ЦСКА состоится сегодня, 16 апреля, в 20:30 по московскому времени. Первая встреча завершилась победой армейцев со счётом 2:1.